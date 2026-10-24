Beisetzung im Kreis Ahrweiler Bestattungen im Rhein bereiten noch Schwierigkeiten Sofia Grillo 24.10.2026, 12:00 Uhr

i Letzte Ruhe im Rhein? Seit einem Jahr sind Flussbestattungen in Rheinland-Pfalz erlaubt, doch es gibt Hindernisse: Bürokratie und Niedrigwasser. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Garten, Urne zu Hause oder Fluss – Rheinland‑Pfalz hat neue Bestattungsformen erlaubt. Ein Jahr nach Einführung des neuen Gesetzes haben wir bei Bestattern im Kreis Ahrweiler nachgefragt, wie es läuft.

Die Asche eines verstorbenen Menschen im Garten verstreuen, sie in einer Urne mit nach Hause nehmen, ein Erinnerungsstück aus ihr anfertigen lassen oder sie in einem Fluss beisetzen: Seit einem Jahr gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz, das Angehörigen neben der klassischen Beisetzung auf dem Friedhof oder im Ruhewald die genannten zusätzlichen Möglichkeiten bietet, Abschied zu nehmen.







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