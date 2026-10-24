Beisetzung im Kreis Ahrweiler
Bestattungen im Rhein bereiten noch Schwierigkeiten
Letzte Ruhe im Rhein? Seit einem Jahr sind Flussbestattungen in Rheinland-Pfalz erlaubt, doch es gibt Hindernisse: Bürokratie un
Letzte Ruhe im Rhein? Seit einem Jahr sind Flussbestattungen in Rheinland-Pfalz erlaubt, doch es gibt Hindernisse: Bürokratie und Niedrigwasser.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Garten, Urne zu Hause oder Fluss – Rheinland‑Pfalz hat neue Bestattungsformen erlaubt. Ein Jahr nach Einführung des neuen Gesetzes haben wir bei Bestattern im Kreis Ahrweiler nachgefragt, wie es läuft.

Lesezeit 3 Minuten
Die Asche eines verstorbenen Menschen im Garten verstreuen, sie in einer Urne mit nach Hause nehmen, ein Erinnerungsstück aus ihr anfertigen lassen oder sie in einem Fluss beisetzen: Seit einem Jahr gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz, das Angehörigen neben der klassischen Beisetzung auf dem Friedhof oder im Ruhewald die genannten zusätzlichen Möglichkeiten bietet, Abschied zu nehmen.
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