Individualität im Todesfall Bestatter im Kreis Ahrweiler begrüßen neues Gesetz 01.11.2025, 08:00 Uhr

i Das neue Bestattungsgesetz beschäftigt die Menschen in der Region. Auch das Bild der Friedhöfe (hier der Friedhof in Karweiler) könnte sich verändern. Martin Gausmann

Die Asche eines Verstorbenen zu Hause aufbewahren? Was bisher grotesk klang, ist nun in Rheinland-Pfalz möglich. Nach der Reform des Bestattungsgesetzes sind die Tabuthemen Tod und Trauer derzeit in aller Munde. So denken die Bestatter darüber.

Vor gut einem Monat trat in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz in Kraft. Befürworter preisen die Novelle als Vorbild für ganz Deutschland, Kritiker meinen, die Reform gehe zu weit. Unsere Zeitung hat mit den Bestattern im Kreis Ahrweiler gesprochen.







