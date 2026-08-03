E-Autos im Kreis Ahrweiler Bestand nimmt zu: Worauf es beim Kauf zu achten gilt Lars Tenorth 03.08.2026, 10:00 Uhr

i Unter anderem am Bahnhof in Bad Neuenahr werden regelmäßig E-Autos geladen. Lars Tenorth

Den Tankrabatt gibt es inzwischen nicht mehr, dennoch sind die Spritpreise aktuell sehr hoch und oft weit über der 2-Euro-Schwelle pro Liter. Doch für wen lohnt sich ein E-Auto-Kauf und was ist zu berücksichtigen? Ein ADAC-Experte gibt Antworten.

Mit bis zu 6000 Euro fördert der Staat den Kauf oder das Leasing von Neufahrzeugen. Der E-Auto-Bestand wächst, aber insgesamt (noch) auf einem überschaubaren Niveau. ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club)-Experte Christian Schmidt, Leitung Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein, gibt Tipps, für wen sich ein E-Auto lohnt und was es zu beachten gilt.







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