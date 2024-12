Schülerzahlen in VG Adenau Bestand der Grundschule Wershofen gefährdet Frank Bugge 26.12.2024, 16:00 Uhr

i Sinkende Schülerzahlen gefährden in der Verbandsgemeinde Adenau den Bestand einiger Grundschulen. Robert Michael. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Welche Auswirkungen die sinkenden Schülerzahlen auf die Grundschulen vor Ort haben, darüber wurde jetzt in der VG Adenau mit einem Fachbüro beraten. Auch die Haushaltsberatungen sind von diesen Ergebnissen betroffen.

Muss die Grundschule in Wershofen geschlossen werden, da es künftig in den Dörfern im Schulbezirk zu wenige Grundschüler gibt? Oder können Kinder aus Orten, die bislang nach der Vorgabe der „Schulbezirksgrenzen“ in die Grundschule nach Adenau oder Antweiler gehen, nach Wershofen „umgeleitet“ werden?

