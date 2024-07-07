Meisterschaften erstmals im Kreis Ahrweiler - Eine RZ-Reportage Besondere Premiere: E-Darts-Meisterschaft lockt 416 Mannschaften an den Nürburgring 07.07.2024, 17:00 Uhr

i Noch einmal tief durchatmen und dann voller Konzentration: Für Christian Soethe und das Team der Demolition Darts geht es bei der Deutschen Liga Mannschafts-Meisterschaft (DLMM) am Nürburgring um viel. Neben Ruhm und Ehre locken Reisen in die USA. Claudia Voß

Einer ganz besondere Premiere konnten Interessierte am Wochenende auf dem Ringboulevard des Nürburgrings beiwohnen. Denn zum ersten Mal überhaupt fand dort die Deutsche Liga Mannschafts-Meisterschaft im E-Darts statt. Eine Veranstaltungen, die viele Sportler und Schaulustige anzog – auch die RZ war vor Ort.

Noch 20 Punkte, 481 sind schon geschafft, der Gegner liegt mit 170 Punkten weit zurück. Der Sieg sollte so gut wie sicher sein. Der erste der drei Pfeile fliegt. Eine Zehn, dann eine Vier und schließlich: Ein Pfeil ins Aus. Christian Soethe zuckt mit den Schultern und gibt das Bord für seinen Gegner frei.







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