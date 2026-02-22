Tipps für die Ausbildung Berufsinfomarkt in Bad Neuenahr wieder gut angenommen Judith Schumacher 22.02.2026, 15:00 Uhr

i Beim Berufsinfomarkt in der Berufsbildenden Schule konnten sich die jungen Menschen auch ausprobieren. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Seit drei Jahrzehnten gibt es den Berufsinfomarkt in der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort erhalten junge Menschen Orientierung für ihren beruflichen Weg. „Tradition. Zukunft. Deine Chance!“: So lautete diesmal das Motto.

Orientierung zu geben und junge Menschen dabei zu unterstützen, ihren beruflichen Weg zu finden, ist zentrales Anliegen des seit drei Jahrzehnten in der Berufsbildenden Schule (BBS) Bad Neuenahr-Ahrweiler sehr erfolgreich durchgeführten Berufsinfomarkt.







