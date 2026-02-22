Seit drei Jahrzehnten gibt es den Berufsinfomarkt in der Berufsbildenden Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort erhalten junge Menschen Orientierung für ihren beruflichen Weg. „Tradition. Zukunft. Deine Chance!“: So lautete diesmal das Motto.
Lesezeit 3 Minuten
Orientierung zu geben und junge Menschen dabei zu unterstützen, ihren beruflichen Weg zu finden, ist zentrales Anliegen des seit drei Jahrzehnten in der Berufsbildenden Schule (BBS) Bad Neuenahr-Ahrweiler sehr erfolgreich durchgeführten Berufsinfomarkt.