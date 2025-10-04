Coaches gibt es viele. Aber Humortrainerinnen sicherlich deutlich weniger. Berit Kokott aus Sinzig hat sich im Juli selbstständig gemacht – mit diesem speziellen Coachingangebot. Was diese Trainings bewirken und an wen sie sich richten.
Lesezeit 3 Minuten
Humor hat Berit Kokott wirklich. Die 49-Jährige sitzt am Tisch, verfällt vom perfekten niederländischen Dialekt in die Berliner Schnauze, nahezu übergangslos. Das Berlinerische schafft eine vertraute Atmosphäre, fast so als wäre es Kölsch oder Eifelplatt.