Sie bietet Coachings an Berit Kokott aus Sinzig löst Probleme mit Humor 04.10.2025, 16:00 Uhr

i Berit Kokott will mit ihren Humortrainings ab November durchstarten. Celina de Cuveland

Coaches gibt es viele. Aber Humortrainerinnen sicherlich deutlich weniger. Berit Kokott aus Sinzig hat sich im Juli selbstständig gemacht – mit diesem speziellen Coachingangebot. Was diese Trainings bewirken und an wen sie sich richten.

Humor hat Berit Kokott wirklich. Die 49-Jährige sitzt am Tisch, verfällt vom perfekten niederländischen Dialekt in die Berliner Schnauze, nahezu übergangslos. Das Berlinerische schafft eine vertraute Atmosphäre, fast so als wäre es Kölsch oder Eifelplatt.







Artikel teilen

Artikel teilen