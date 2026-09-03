Lotto-Elf als Zugpferd Benefizspiel in Adenau erzielt 30.000 Euro für Finn Werner Dreschers 03.09.2026, 18:00 Uhr

i Finn (rotes Trikot) wird gleich den Anstoß zum Benefizspiel ausführen. Werner Dreschers

Ein Benefizspiel mit prominenter Unterstützung der Lotto-Elf in Adenau brachte lokale Prominenz, Ehrenamtliche und Anwohner zusammen, um den kleinen Finn zu unterstützen. Die bewegende Gemeinschaftsaktion weckt Hoffnung und zeigt gelebte Solidarität.

„Legenden helfen“ – so lautete das Motto des Benefiz-Fußballspiels im Adenauer Eifelstadion. Im Namen der SG Hocheifel und der überaus engagierten Organisatoren der Veranstaltung, Dieter Sesterheim und Mathias Hoffmann, begrüßte Bernd Boeder, ebenfalls Organisator, die Gäste und allen voran die prominenten Spieler der Lotto-Elf.







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