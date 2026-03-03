Benefizkonzert in Adenau für Kindergarten in Ruanda

Der 17-jährige Noah Sahinkuye ist Mitglied der Jungen Philharmonie Neuwied. Am 21. März gibt er zusammen mit anderen Nachwuchsmusikern ein Solokonzert in Adenau – und spendet den Erlös. Das gesammelte Geld kommt einem Kindergarten in Ruanda zugute.

n der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Adenau findet am Samstag, 21. März, um 18 Uhr ein besonderes Benefizkonzert statt.

Unter dem Titel „Sounds of Hope“ präsentieren der talentierte Nachwuchsviolinist Noah Sahinkuye sowie weitere begabte junge Musiker ein vielseitiges Konzertprogramm.