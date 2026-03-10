Nach der Demo in Ahrweiler Belegschaft nennt Option für ZF-Umzug nach Niederzissen Ralf Grün 10.03.2026, 14:43 Uhr

i Auf Spruchbändern drückten die ZF-Mitarbeiter beim Demo-Zug in Ahrweiler ihre Gefühle aus. Jochen Tarrach

Die Mitarbeiter des ZF-Werkes in Ahrweiler haben bei zwei Aktionen auf der Straße ihren Willen bekräftigt, in das neue Werk in Niederzissen umziehen zu wollen. Jetzt wird wieder verhandelt.

Autokorso und Demonstrationszug liegen hinter den Beschäftigten des ZF-Werkes in Ahrweiler und ihrer Unterstützer von der Gewerkschaft IG Metall und von anderen ZF-Standorten in Deutschland. Damit hat die Arbeitnehmerseite deutlich gemacht, wie ernst es ihr mit dem Versprechen des ZF-Managements ist, von Ahrweiler in das neue Werk in Niederzissen umzuziehen.







