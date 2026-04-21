ZF zieht nach Niederzissen um
Belegschaft in Ahrweiler steht vor Doppelbelastung 
Zufriedene Gesicher angesichts der Entwicklungen bei ZF Friedrichshafen in Ahrweiler zeigten nicht nur Markus Eulenbach, Geschäf
Zufriedene Gesicher angesichts der Entwicklungen bei ZF Friedrichshafen in Ahrweiler zeigten nicht nur Markus Eulenbach, Geschäftsführer der IG-Metall Neuwied (rechts), und Betriebsratsvorsitzender Michael Quirnbach (links), als das Streiklokal im Werk aufgelöst wurde.
Jochen Tarrach

Für das ZF-Werk Ahrweiler gibt es eine Verhandlungslösung, die bis Ende 2028 greift. Jetzt kommt auf die Belegschaft viel Arbeit zu. Unterdessen richtet der Konzern sein „Transformationsauge“ auf den Standort Neuwied.

Lesezeit 2 Minuten
Teils zähe Verhandlungen liegen hinter dem Betriebsrat des ZF-Werkes in Ahrweiler und den Vertretern der IG Metall Neuwied. Nach monatelangen Gesprächen mit der Konzernführung des Autoteileherstellers, am Ende auch von Warnstreiks begleitet, hat dann – sehr zur Freude der Belegschaft – ein Kompromiss gestanden, mit dem sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer leben können: Der Umzug ins neue Werk in Niederzissen erfolgt noch in diesem Jahr, und ...

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