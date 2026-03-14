Petition an Kreistag verfasst Bekommt das Brohltal eine Integrierte Gesamtschule? Martin Ingenhoven 14.03.2026, 06:00 Uhr

i Die Realschule Plus in Niederzissen: Derzeit gibt es in der zweitgrößten Gebietskörperschaft des Kreises Ahrweiler keine Möglichkeit, Abitur zu machen. Martin Ingenhoven

In der Verbandsgemeinde Brohltal gibt es breite Zustimmung für eine Umwandlung der Realschule plus in Niederzissen in eine Integrierte Gesamtschule. Fraktionen im Kreistag sehen das ebenfalls als sinnvoll an. Nun gibt es eine Petition dazu.

Sie ist nach der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die zweitgrößte Gebietskörperschaft im Kreis: die Verbandsgemeinde Brohltal. Etwa 19.000 Menschen leben und arbeiten in der Verbandsgemeinde, deren Wahrzeichen die Burg Olbrück ist. Die jungen Brohltaler besuchen bis zur vierten Klasse eine der sieben Grundschulen, dazu gibt es eine Förderschule.







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