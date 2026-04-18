Streunende Samtpfoten Bekommt Bad Neuenahr eine Katzenschutzverordnung? 18.04.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer Katzenschutzverordnung soll die unkontrollierte Vermehrung der Tiere eingedämmt werden. Roswitha Kexel

In vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt es bereits Katzenschutzverordnungen. In erster Linie sollen diese die unkontrollierte Vermehrung frei laufender Tieren eindämmen. Das ist jetzt auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder Thema.

Katzen gehören auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit zu den beliebtesten Haustieren der Bürger. Aber ihre Haltung ist nicht immer so ganz problemlos und erfordert neben der Freude über das kuschelige Tier oft das Feingefühl der Besitzer. Auch die Katze soll sich wohlfühlen und gesund bleiben.







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