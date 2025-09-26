Pläne für Wellpappe-Areal Bekommt Ahrbrück ein Dorfgemeinschaftshaus mit Kita? Frank Bugge 26.09.2025, 12:00 Uhr

i Auf den Grundstücken der ehemaligen Firma Brohl Wellpappe an der Kesselinger Staße in Ahrbrück sollen neben Wohnhäusern auch ein Dorfgemeinschaftshaus und eine Kindertagesstätte kombiniert gebaut werden. Frank Bugge

Auf dem Gelände des ehemaligen Brohl Wellpappe Betriebes kann der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses mit einer Kindertagesstätte kombiniert werden. Das hat nun eine Machbarkeitsstudie ergeben. Ob dies so umgesetzt wird, ist allerdings noch offen.

