Modernisierte Linie für PET-Mehrwegflaschen in Betrieb genommen - Bürgermeister Orthen: Klares Bekenntnis zum Standort Bekenntnis zum Standort: Coca-Cola investiert in Produktion im Ahrtal 23.10.2024, 16:00 Uhr

i Sie nahmen die neue Produktionslinie offiziell in Betrieb (von links): Hannes Bessinger, Betriebsleister, Helen Schönknecht, Projektleiterin, Bürgermeister Guido Orthen und der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Peter Diewald. Foto: Beate Au Beate Au

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland nimmt in Bad Neuenahr eine modernisierte Linie für PET-Mehrwegflaschen in Betrieb - für Bürgermeister Guido Orthen ist das ein klares Bekenntnis für die Region.

Es ist ein klares Bekenntnis zum Standort im Ahrtal: Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) hat am Mittwoch in Bad Neuenahr eine Produktionslinie für Ein-Liter-PET-Mehrwegflaschen wieder in Betrieb genommen. Rund 36.000 Flaschen mit kohlesäurehaltigen Erfrischungsgetränken wie Coca-Cola, Fanta, Sprite und die zuckerfreien Varianten werden auf der modernisierten Anlage pro Stunde abgefüllt, die am Mittwoch bei Coca-Cola Bad Neuenahr ...

