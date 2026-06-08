Gebäude in Holzweiler bröckelt Beirat regt vorgezogene Sanierung für Alte Schule an Thomas Weber 08.06.2026, 15:00 Uhr

Der Ortsbeirat in Holzweiler möchte, dass die Alte Schule schneller saniert wird. Das allerdings könnte schwierig werden, da auf der Prioritätenliste der Gemeinde für Sanierungen sonst vor allem Grundschulen und Kindertagesstätten stehen.

Wenn der Ortsbeirat des Grafschafter Ortsbezirk Holzweiler tagt, dann tut er das meistens in der Alten Schule in Holzweiler. Ein Bürgerhaus ist zwar schon viele Jahre in der Planung, aber bei dem Thema tut sich wenig. Nun ist die Alte Schule aber endgültig in die Jahre gekommen und war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats.







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