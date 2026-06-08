Gebäude in Holzweiler bröckelt
Beirat regt vorgezogene Sanierung für Alte Schule an

Der Ortsbeirat in Holzweiler möchte, dass die Alte Schule schneller saniert wird. Das allerdings könnte schwierig werden, da auf der Prioritätenliste der Gemeinde für Sanierungen sonst vor allem Grundschulen und Kindertagesstätten stehen.

Lesezeit 1 Minute
Wenn der Ortsbeirat des Grafschafter Ortsbezirk Holzweiler tagt, dann tut er das meistens in der Alten Schule in Holzweiler. Ein Bürgerhaus ist zwar schon viele Jahre in der Planung, aber bei dem Thema tut sich wenig. Nun ist die Alte Schule aber endgültig in die Jahre gekommen und war Thema in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren