Ungewöhnliches Wurfmaterial Beim Lantershofener Zug regnete es Berliner Thomas Weber 13.02.2026, 16:50 Uhr

i Die Burggeister kamen eher als Clowns daher. Thomas Weber

Beim Zug am Karnevalsfreitag in Lantershofen gab es viele bunte Kostüme zu bestaunen und die Jecken am Wegesrand freuten sich über die Kamelle. Eine Gruppe war besonders kreativ unterwegs – und wartete mit Berlinern als Wurfmaterial auf.

Das bisschen Regen hielt am Freitag keinen davon ab, nach Lantershofen zu kommen, wo sich ein kleiner wie feiner „Zoch“ durch die Straßen schlängelte. Kamelle, Hochprozentiges und viel Musik, dafür steht das vereinsträchtige Dorf, bei dem es mit zunehmender Dauer mehr von den Wagen und aus den Fußgruppen heraus regnete.







