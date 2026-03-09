Der Neubau von Zisternen auf privaten Grundstücken wird in Grafschaft finanziell gefördert. Doch bisher liegen kaum Anträge vor. Das und Weiteres zeigt der Sachstandsbericht über die Aktivitäten zum Klimaschutz, den der Umweltausschuss jetzt erhielt.
Klimaschutz, Klimawandel oder Fridays for Future haben in den Medien längst der aktuellen Kriegsberichterstattung Platz gemacht – was nicht heißt, dass die Bemühungen zu Ende sind. Gerade erst erhielt der Grafschafter Umweltausschuss einen Sachstandsbericht über die Aktivitäten zum Klimaschutz.