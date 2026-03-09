Sachstandsbericht liegt vor
Beim Klimaschutz ist die Grafschaft auf einem guten Weg
Ein Insektenhotel in Karweiler ist eine von zahlreichen Grafschafter Maßnahmen im Klimaschutz.
Ein Insektenhotel in Karweiler ist eine von zahlreichen Grafschafter Maßnahmen im Klimaschutz.
Thomas Weber

Der Neubau von Zisternen auf privaten Grundstücken wird in Grafschaft finanziell gefördert. Doch bisher liegen kaum Anträge vor. Das und Weiteres zeigt der Sachstandsbericht über die Aktivitäten zum Klimaschutz, den der Umweltausschuss jetzt erhielt.

Lesezeit 2 Minuten
Klimaschutz, Klimawandel oder Fridays for Future haben in den Medien längst der aktuellen Kriegsberichterstattung Platz gemacht – was nicht heißt, dass die Bemühungen zu Ende sind. Gerade erst erhielt der Grafschafter Umweltausschuss einen Sachstandsbericht über die Aktivitäten zum Klimaschutz.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren