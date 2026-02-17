Karneval im Kreis Ahrweiler Beim Brenker Wum-Zuch werfen die Zuschauer Kamelle Martin Ingenhoven 17.02.2026, 15:30 Uhr

i Die Brenker Funken wärmen sich vor dem Wum-Zuch mit Kakao und Punsch auf. Martin Ingenhoven

Beim Wum-Zuch in Brenk geht einiges verkehrt herum. So fliegen hier die Kamelle aus der Menge in den Zug. Und es gibt auch nur einen Wagen. Und den fährt schon seit einer geraumen Ewigkeit Theo Heinze.

Der Veilchendienstag ist im Umfeld der großen Karnevalshochburgen ein gern gesehener Ausweichtermin so mancher kleinerer Ortschaft für einen eigenen Karnevalszug. Und es geht auch eine Nummer kleiner – deutlich kleiner. Zum Beispiel in Brenk, einer der kleinsten Gemeinden in der Verbandsgemeinde Brohltal.







Artikel teilen

Artikel teilen