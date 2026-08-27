Trockenheit und vor allem die Hitze haben ihren Teil dazu beigetragen, dass eine erste Bilanz der Landwirte im Kreis Ahrweiler einigermaßen durchwachsen ausfällt. Wir sprachen darüber mit dem Vorsitzendes des Kreisbauernverbandes.
Lesezeit 2 Minuten
Lange, heiße Phasen hat der Kreis Ahrweiler in diesem Sommer erlebt, Temperaturen von mehr als 40 Grad, wochenlang kein Regen. Wie geht es den Bauern nach dieser Dürreperiode? Wir haben in der Grafschaft nachgefragt.1976 sei bereits ein extrem trockenes Jahr gewesen, sagt Franz Josef Schäfer, Vorsitzender des Ahrweiler Kreisbauernverbandes, und auch 2003: „Da scheint sich 2026 jetzt einzureihen.