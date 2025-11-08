Bäcker in der 4. Generation Bei Mannebachs in Kempenich gibt es echtes Holzofenbrot Martin Ingenhoven 08.11.2025, 08:00 Uhr

i Lorenz Mannebach ist stolz darauf, die Holzofenbäckerei in Kempenich bereits in vierter Generation zu führen. Martin Ingenhoven

In Kempenich im Brohltal gibt es eine Rarität: echtes, handgemachtes Holzofenbrot. Hergestellt wird das bei der Bäckerei Mannebach. Hier backt Lorenz Mannebach inzwischen in vierter Generation Brot, Brötchen, Kuchen und Teilchen.

Zwischen dem Duft von frischem Brot und dem Knistern alten Holzes liegt in Kempenich ein Stück Tradition: In der Holzofenbäckerei Mannebach wird das Brot noch so gebacken, wie es schon die Großväter taten – in einem mehr als 100 Jahre alten Ofen, der Tag für Tag mit Buchenholz befeuert wird.







