Bei Mannebachs in Kempenich gibt es echtes Holzofenbrot

In Kempenich im Brohltal gibt es eine Rarität: echtes, handgemachtes Holzofenbrot. Hergestellt wird das bei der Bäckerei Mannebach. Hier backt Lorenz Mannebach inzwischen in vierter Generation Brot, Brötchen, Kuchen und Teilchen.
Lesezeit 4 Minuten
Zwischen dem Duft von frischem Brot und dem Knistern alten Holzes liegt in Kempenich ein Stück Tradition: In der Holzofenbäckerei Mannebach wird das Brot noch so gebacken, wie es schon die Großväter taten – in einem mehr als 100 Jahre alten Ofen, der Tag für Tag mit Buchenholz befeuert wird.