60 Jahre aktive Vierbeiner
Bei Hundesportfreunden Rhein-Ahr ist jeder willkommen
Bunte Mischung: Bei den Hundesportfreunden sind Vierbeiner jeder Größe und Rasse willkommen.
Bunte Mischung: Bei den Hundesportfreunden sind Vierbeiner jeder Größe und Rasse willkommen.
Judith Schumacher

60 Jahre Hundesportverein SV OG Rhein Ahr Sinzig: In Löhndorf treffen Tradition, moderne Hundesportarten und engagierte Trainer aufeinander. Am Wochenende wurde nun der Geburtstag gefeiert.

Lesezeit 3 Minuten
Vor 60 Jahren taten sich einige Schäferhund-Enthusiasten zusammen und gründeten in Löhndorf den Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Rhein-Ahr. Seither hat sich viel getan. Mittlerweile haben sich die Akteure für Besitzer jeder Hunderasse und Größe geöffnet und bieten mit geschulten Experten Ausbildung und Beschäftigung für die Vierbeiner an.
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