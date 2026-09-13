60 Jahre Hundesportverein SV OG Rhein Ahr Sinzig: In Löhndorf treffen Tradition, moderne Hundesportarten und engagierte Trainer aufeinander. Am Wochenende wurde nun der Geburtstag gefeiert.
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Vor 60 Jahren taten sich einige Schäferhund-Enthusiasten zusammen und gründeten in Löhndorf den Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Rhein-Ahr. Seither hat sich viel getan. Mittlerweile haben sich die Akteure für Besitzer jeder Hunderasse und Größe geöffnet und bieten mit geschulten Experten Ausbildung und Beschäftigung für die Vierbeiner an.