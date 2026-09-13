60 Jahre aktive Vierbeiner Bei Hundesportfreunden Rhein-Ahr ist jeder willkommen Judith Schumacher 13.09.2026, 12:00 Uhr

i Bunte Mischung: Bei den Hundesportfreunden sind Vierbeiner jeder Größe und Rasse willkommen. Judith Schumacher

60 Jahre Hundesportverein SV OG Rhein Ahr Sinzig: In Löhndorf treffen Tradition, moderne Hundesportarten und engagierte Trainer aufeinander. Am Wochenende wurde nun der Geburtstag gefeiert.

Vor 60 Jahren taten sich einige Schäferhund-Enthusiasten zusammen und gründeten in Löhndorf den Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Rhein-Ahr. Seither hat sich viel getan. Mittlerweile haben sich die Akteure für Besitzer jeder Hunderasse und Größe geöffnet und bieten mit geschulten Experten Ausbildung und Beschäftigung für die Vierbeiner an.







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