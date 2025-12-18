Bei Flut zerstört: Das wird aus Bad Neuenahrer Brücke 

Was wird aus der Maria-Hilf-Brücke, die von der Flut zerstört im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt? Nach einem langen Entscheidungsprozess, an dem auch Bürger beteiligt waren, hat der Stadtrat nun eine Entscheidung getroffen.
Lesezeit 3 Minuten
Ist das ein Denkmal oder ist das Schrott und kann weg? Die Rede ist von der Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr, die sich, 1907 als Zwillingsbrücke der Schwanenteichbrücke gebaut, einst auf einer Länge von 31,4 Metern und einer Breite von drei Metern als Fußgänger- und Radfahrerbrücke in schwungvollem Bogen am westlichen Ende der Kurparks über die Ahr schwang.