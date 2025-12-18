Mahnmal versus Verschrottung Bei Flut zerstört: Das wird aus Bad Neuenahrer Brücke Jochen Tarrach 18.12.2025, 11:00 Uhr

i Einfach aus den Angeln gehoben und weggetragen, das Wasser hatte in der Flutnacht ungeahnte Kräfte. Jochen Tarrach

Was wird aus der Maria-Hilf-Brücke, die von der Flut zerstört im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler liegt? Nach einem langen Entscheidungsprozess, an dem auch Bürger beteiligt waren, hat der Stadtrat nun eine Entscheidung getroffen.

Ist das ein Denkmal oder ist das Schrott und kann weg? Die Rede ist von der Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr, die sich, 1907 als Zwillingsbrücke der Schwanenteichbrücke gebaut, einst auf einer Länge von 31,4 Metern und einer Breite von drei Metern als Fußgänger- und Radfahrerbrücke in schwungvollem Bogen am westlichen Ende der Kurparks über die Ahr schwang.







