Marktplatz und Einkaufsstraßen
Bei Fest der Adenbachhut dreht sich alles um Baustellen
Hutenmeister Bernd Koll gab sein Amt nach dem Hutenfest ab. Er stand der Hut 27 Jahre vor.
Thomas Weber

Beim Hutenfest der Adenbachhut ging es einmal mehr um den Wiederaufbau und die damit verbundenen Baustellen in der Innenstadt von Ahrweiler. Und noch etwas Wichtiges geschah: Hutenmeister Bernd Koll gab seinen Posten ab – nach 27 Jahren.

Dass zwei Bewerber um ein Mandat im rheinland-pfälzischen Landtag anlässlich einer Veranstaltung aufeinandertreffen, beide ans Mikrofon treten und kein Wort von Wahlkampf zu hören ist, ist eher ungewöhnlich. So geschehen beim Hutenfest der Ahrweiler Adenbachhut am Samstagmorgen im Hotel „Zum Stern“.

