52 Wochen voller Routine Bei der Tafel Ahrweiler gibt es keine Pause Martin Ingenhoven 23.12.2024, 18:00 Uhr

i Frisches Obst und Gemüse gehören selbstverständlich bei der Tafel Ahrweiler dazu. Martin Ingenhoven. Maritn Ingenhoven

Der Alltag in der Tafel Ahrweiler läuft sehr routiniert ab. Die Gäste der sozialen Einrichtung sind auf deren Angebot angewiesen. Unsere Zeitung hat die engagierten Mitarbeiter in der Vorweihnachtszeit besucht

Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr: In dem kleinen Flachbau hinter dem Bahnhof Ahrweiler herrscht reger Betrieb. Im Inneren sind Regale und Ausgabetheken aufgebaut. In einer Ecke hat ein kleines Café Platz gefunden. Direkt an der Tür ein Schreibtisch, darauf ein Laptop und ein Drucker.

