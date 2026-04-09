Ein perfekter Mord missglückt
„Bei Anruf Mord“ im Kleinen Theater Godesberg
Sheila und Tony Wendice im Gespräch
Sheila und Tony Wendice im Gespräch
Patric Prager. Kleines Theater

Im Kleinen Theater Bad Godesberg ist ab sofort das Stück „Bei Anruf Mord“ zu sehen – ein Krimi-Klassiker, bekannt geworden durch Alfred Hitchcocks Verfilmung. Ein durchaus spannendes und unterhaltsames Stück, wie unsere Reporterin findet.

Lesezeit 3 Minuten
Der Vorhang hebt sich, auf dem Sofa sieht man ein turtelndes Pärchen, das dort aber eigentlich nicht so ganz hingehört. Denn die Wohnung, in der es sich befindet, ist die des Ehepaares Tony und Sheila Wendice – und der Mann ist nicht Tony Wendice.

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