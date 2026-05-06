Handwerk, Forschung und moderne Technik vereinen sich, um ein historisches Tasteninstrument neu zu erschaffen. Ludwig van Beethovens letzter Flügel soll originalgetreu nachgebaut werden und dann das Beethoven-Haus in Bonn bereichern.
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Es wurde ganz schön eng beim Pressegespräch des Beethoven-Hauses auf der zweiten Etage des Museums: Neben der interessierten Presse hatten sich Klavierbauer, Vertreter des Beethoven-Hauses sowie Wissenschaftler versammelt, um ein besonderes Projekt des Hauses vorzustellen.