Hammerflügel für das Museum
Beethovens letzter Flügel wird rekonstruiert
Katharina Preller (LMU München) gab jede Menge Hintergrundwissen zum Instrument weiter.
Katharina Preller (LMU München) gab jede Menge Hintergrundwissen zum Instrument weiter.
Verena Düren

Handwerk, Forschung und moderne Technik vereinen sich, um ein historisches Tasteninstrument neu zu erschaffen. Ludwig van Beethovens letzter Flügel soll originalgetreu nachgebaut werden und dann das Beethoven-Haus in Bonn bereichern.

Lesezeit 3 Minuten
Es wurde ganz schön eng beim Pressegespräch des Beethoven-Hauses auf der zweiten Etage des Museums: Neben der interessierten Presse hatten sich Klavierbauer, Vertreter des Beethoven-Hauses sowie Wissenschaftler versammelt, um ein besonderes Projekt des Hauses vorzustellen.

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