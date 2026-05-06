Hammerflügel für das Museum Beethovens letzter Flügel wird rekonstruiert Verena Düren 06.05.2026, 13:00 Uhr

i Katharina Preller (LMU München) gab jede Menge Hintergrundwissen zum Instrument weiter. Verena Düren

Handwerk, Forschung und moderne Technik vereinen sich, um ein historisches Tasteninstrument neu zu erschaffen. Ludwig van Beethovens letzter Flügel soll originalgetreu nachgebaut werden und dann das Beethoven-Haus in Bonn bereichern.

Es wurde ganz schön eng beim Pressegespräch des Beethoven-Hauses auf der zweiten Etage des Museums: Neben der interessierten Presse hatten sich Klavierbauer, Vertreter des Beethoven-Hauses sowie Wissenschaftler versammelt, um ein besonderes Projekt des Hauses vorzustellen.







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