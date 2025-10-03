Veranstaltungswoche in Bonn Beethovenhalle öffnet mit fünftägigem Stresstest Thomas Kölsch 03.10.2025, 06:00 Uhr

i Im Foyer der Beethovenhalle stehen von links: Ralf Birkner (Betriebergesellschaft BonnCC), Beethovenfest-Intendant Steven Walter, Malte Boecker (Geschäftsführer des Beethovenhauses), Generalmusikdirektor Dirk Kaftan, Stadtkämmerer Michael Fark und Stadtsprecherin Barbara Löcherbach. Thomas Kölsch

Mehr als sechs Jahre länger und mehr als doppelt so teuer: Die Sanierung der Bonner Beethovenhalle ist zu einem Debakel mutiert. Doch jetzt ist sie endlich fertig. Und das soll groß und mit einem besonderen Programm gefeiert werden.

Viele Jahre lang sah es nicht so aus, als ob die Sanierung der Bonner Beethovenhalle jemals fertiggestellt werden könnte. Endlose Verzögerungen und ständig neue Kostensteigerungen ließen das Projekt zu einem Alptraum für die Stadt werden. Nun aber ist das Gebäude endlich fertig, nach neun Jahren (geplant waren zweieinhalb) und Maßnahmen in Höhe von 166 Millionen Euro (ursprünglich 60,70 Millionen).







Artikel teilen

Artikel teilen