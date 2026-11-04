Ballett, Konzerte und Lesungen: In der Beethovenhalle treffen vor dem Weihnachtsfest klassische Melodien auf moderne Klänge. Festliche Überraschungen und Programme für Groß und Klein locken ins kulturelle Herz der Stadt.
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Ballett, Konzerte, Lesungen und mehr: In der Beethovenhalle haben sich inzwischen einige Veranstalter eingemietet, um im „Bonner Wohnzimmer“ ein buntes Programm zu präsentieren. Zwar ist bei der Auslastung durchaus noch Luft nach oben, insbesondere angesichts der explodierten Sanierungskosten und der klammen Kassen der Bundesstadt.