Festliches vor den Feiertagen
Beethovenhalle Bonn lockt mit weihnachtlichem Programm 
Stargeiger Daniel Hope kommt am 17. Dezember zu einem Weihnachtskonzert in die Beethovenhalle.
Stargeiger Daniel Hope kommt am 17. Dezember zu einem Weihnachtskonzert in die Beethovenhalle.
Daniel Waldhecker

Ballett, Konzerte und Lesungen: In der Beethovenhalle treffen vor dem Weihnachtsfest klassische Melodien auf moderne Klänge. Festliche Überraschungen und Programme für Groß und Klein locken ins kulturelle Herz der Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Ballett, Konzerte, Lesungen und mehr: In der Beethovenhalle haben sich inzwischen einige Veranstalter eingemietet, um im „Bonner Wohnzimmer“ ein buntes Programm zu präsentieren. Zwar ist bei der Auslastung durchaus noch Luft nach oben, insbesondere angesichts der explodierten Sanierungskosten und der klammen Kassen der Bundesstadt.
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