Ärzte im Kreis Ahrweiler Bedarfsplanung: Praxen ballen sich in den Städten Lars Tenorth 12.03.2026, 13:00 Uhr

i Noch sind fast alle Arztstellen im Hinblick auf die Bedarfsplanung der KV erfüllt, nur bei Hausärzten, gebe es derzeit freie Artztsitze. Maurizio Gambarini. picture alliance/dpa

Wie weit müssen Einwohner zur nächstgelegenen Hausarztpraxis fahren? Wie viele Ärzte gibt es in meinem Ort? Unsere Zeitung hat für den Kreis Ahrweiler auf die Daten geschaut und Hintergründe von der Kassenärztlichen Vereinigung einordnen lassen.

Immer wieder beklagen sich Menschen, dass sie lange auf Arzttermine warten müssen und sich die medizinische Versorgung verschlechtert habe. Kritik gibt es oft auch an der Bedarfsplanung, dass sie nicht dem tatsächlichen Versorgungsbedarf entspreche. Doch wie sieht die ärztliche Situation im Kreis Ahrweiler aus?







