Öffnung für alle Fahrzeuge? Baustraße ins Ahrtal könnte Esch besser entlasten Thomas Weber 14.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Baustraße könnte ohne Einschränkungen Esch besser entlasten. Thomas Weber

Der Ortsteil Esch in der Grafschaft ächzt seit Jahren unter Durchgangsverkehr. Die Baustraße ins Ahrtal hinab könnte für Entlastung sorgen – doch die aktuellen Vorgaben für die Baustraße verhindern das. Für Ortsvorsteher Martin Göddertz ein Unding.

Im Rahmen des Wiederaufbaus im Ahrtal mussten und müssen schwere Materialien ins Ahrtal gebracht werden, auch wenn mit der Ahrtalbahn bereits eine riesige Baustelle weitgehend abgeschlossen ist. Direkt ins Tal gelangt man nur von Norden her, also über die B257 via Kalenborn nach Altenahr.







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