Bau in Bad Neuenahr-Ahrweiler Baustellentour: So sieht es bei der Kita St. Pius aus Lars Tenorth 07.07.2026, 13:42 Uhr

i Die Baustellentour mit dem Ahrtal-Express kurz vor dem fünften Jahrestag der Flutkatastrophe umfasste die Stationen Kita St. Pius, Sportanlage Bachem, Bachemer Brücke und die Niederhutstraße. Lars Tenorth

Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe rückt näher. Die Flut hat viel zerstört, aber einiges ist inzwischen wiederaufgebaut. So zeigt die Baustellentour mit dem Ahrtal-Express die Fortschritte – mit Einblicken in den Rohbau der Kita St. Pius.

Überall hängen Kabel von der Decke, es staubt, und nur die Grundstruktur ist zu erkennen. Noch ist die Kita St. Pius in Ahrweiler ein Rohbau: Die Baustellentour mit dem Ahrtal-Express ermöglichte kurz vor dem fünften Jahrestag der Flut Einblicke an vier Stationen.







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