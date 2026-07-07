Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe rückt näher. Die Flut hat viel zerstört, aber einiges ist inzwischen wiederaufgebaut. So zeigt die Baustellentour mit dem Ahrtal-Express die Fortschritte – mit Einblicken in den Rohbau der Kita St. Pius.
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Überall hängen Kabel von der Decke, es staubt, und nur die Grundstruktur ist zu erkennen. Noch ist die Kita St. Pius in Ahrweiler ein Rohbau: Die Baustellentour mit dem Ahrtal-Express ermöglichte kurz vor dem fünften Jahrestag der Flut Einblicke an vier Stationen.