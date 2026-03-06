Einkaufen in Ahrweiler
Baustellen in der Altstadt stören Gäste kaum noch
Im Zick-Zack-Kurs ging es durch die Baustelle in der Niederhutstraße.
Thomas Weber

Die Baustelle in der Niederhutstraße in Ahrweiler hat die Besucher beim Shopping-Genuss-Abend kaum noch gestört. Die Läden, die offen hatten, verzeichneten gute Umsätze. Doch längst nicht alle Geschäfte machten mit.

„Flower Power“ war das Motto beim Shopping-Genuss-Abend in Ahrweiler, zu dem die Gewerbegemeinschaft Einkaufsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eingeladen hatte. Besser hätte das Motto schon angesichts der frühlingshaften Temperaturen, die seit Tagen herrschen, nicht sein können.

