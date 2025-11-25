Hutenfest der Niederhut Baustellen bleiben Ahrweiler noch lange erhalten Thomas Weber 25.11.2025, 15:30 Uhr

i Der Baustelle Niederhutstraße werden noch viele weitere Baustellen folgen, so Bürgermeister Orthen. Thomas Weber

Bei den Ahrweiler Hutenfesten wird traditionell über das gesprochen, was in der jeweils gastgebenden Hut ansteht und die Bürger dort beschäftigt. Im Fall der Niederhut sind das vor allem die zahlreichen Baustellen.

Der Stadtteil Ahrweiler der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist eine Welt für sich. Zumindest für die, die aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie trafen sich gerade erst wieder, beim Frühschoppen zum Hutenfest der Niederhut am Tag der Schutzpatronin, der heiligen Katharina.







