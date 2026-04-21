Verkehr in Bad Breisig Baustellen an Lindenschule: Umleitungen für Autofahrer Martin Ingenhoven 21.04.2026, 15:00 Uhr

i Kein Durchkommen mehr in der Bad Breisiger Rheinstraße. Rund um die Lindenschule werden die Gehwege erneuert. Martin Ingenhoven

Baustellen und strengere Kontrollen bringen Bad Breisigs Verkehr rund um die Lindenschule ins Stocken. Dabei sollen sie eigentlich ein Verkehrschaos verhindern. Anwohner, Eltern und Behörden suchen Lösungen für Sicherheit und Ordnung.

Diesmal sind 55 Euro fällig. Freundlich, aber bestimmt spricht der Polizeibeamte die Verwarnung aus und kassiert dann per EC-Gerät. Wer falsch in eine Einbahnstraße einfährt und dabei erwischt wird, muss zahlen. Diese Szene hat sich auf der Rheinstraße in Bad Breisig abgespielt.







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