99 Wohnungen sollen entstehen Baustelle wächst auf Areal vom „Goldenen Anker“ Jochen Tarrach 15.07.2026, 20:00 Uhr

i Das ehemalige Hotel "Goldener Anker" in Bad Neuenahr ist längst Geschichte. 99 Wohnungen entstehen neu auf dem Gelände. Jochen Tarrach

Bald soll auf dem Gelände des ehemaligen Hotels „Giffels Goldener Anker“ neues Leben einziehen: Wohnungen, Läden und Gastronomie sollen das Stadtbild verändern. Doch noch wird gebaut.

Nichts ist vom einstigen Ringhotel „Giffels Goldener Anker“ zwischen Mittelstraße und Beuler Weg geblieben. Lange herrschte großes Rätselraten, was dort auf dem großen Grundstück im Herzen der Stadt in Sichtweite des Kurparks geschehen soll. Nun ist dort nahezu unbemerkt hinter einem hohen Bauzaun eine riesige Baustelle aus dem Boden gewachsen.







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