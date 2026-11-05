Der Laie wundert sich Baustelle in Ahrweiler verzögert sich erheblich Jochen Tarrach 05.11.2026, 05:00 Uhr

i Die Stahlbohlen sind am 17. Oktober 2026 im Boden. Aber die Prallwand ist noch längst nicht fertig. Jochen Tarrach

Die Wiederaufbauarbeiten in Ahrweiler an der Carl-von-Ehrenwall-Allee stocken – was nach dem ersten Spatenstich schnell vorankommen sollte, zieht sich in die Länge. Komplexe Abstimmungen verzögern Bau, Klinikbetrieb und Verkehrsfreigabe.

Mit dem feierlichen ersten Spatenstich haben am Mittwoch, 9. Juli 2025 , offiziell die Arbeiten zur Wiederherstellung der Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler unter der Leitung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH (AuEG) begonnen.







Artikel teilen

Artikel teilen