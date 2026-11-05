Die Wiederaufbauarbeiten in Ahrweiler an der Carl-von-Ehrenwall-Allee stocken – was nach dem ersten Spatenstich schnell vorankommen sollte, zieht sich in die Länge. Komplexe Abstimmungen verzögern Bau, Klinikbetrieb und Verkehrsfreigabe.
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Mit dem feierlichen ersten Spatenstich haben am Mittwoch, 9. Juli 2025, offiziell die Arbeiten zur Wiederherstellung der Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler unter der Leitung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH (AuEG) begonnen.