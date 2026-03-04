Wahlcheck im Kreis Ahrweiler Baustelle Bildung: Das wollen die Kandidaten anpacken Celina de Cuveland 04.03.2026, 05:00 Uhr

i Was sollte im Bildungssektor in Rheinland-Pfalz dringend verbessert werden? Wir haben die Kandidaten im Wahlkreis 13 danach gefragt. Julian Stratenschulte. picture alliance / dpa

Lehrermangel, schlechte Ausstattung der Schulen, nicht ausreichende Sprachförderung: Bildung ist ein großes Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 13 gesprochen.

Im Bildungssektor tun sich viele Baustellen auf, die angegangen werden müssten – auch deshalb ist er ein zentraler Punkt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 13 (Remagen, Sinzig, VGs Bad Breisig und Brohltal) gefragt, wo sie bei diesem Thema ansetzen wollen.







