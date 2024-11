Verwunderung in Burgbrohl Baustelle am Josefsplatz sorgt für Ärger Martin Ingenhoven 22.11.2024, 13:00 Uhr

i Derzeit zieht ein großes Zelt am Josefsplatz die Aufmerksamkeit der Baustellenbesucher auf sich und sorgt für so manches unschöne Gerücht. Martin Ingenhoven

Die Baustelle am Josefsplatz steht in Burgbrohl derzeit in der Kritik. Dabei spielt auch eine festzeltartige Konstruktion eine Rolle.

Eine wirklich schöne Ecke war der Josefsplaz in Burgbrohl nie. Zwar diente der Parkplatz in der Vergangenheit als Kirmesplatz, im Alltag bestimmte aber viel Grau das Bild. Für zusätzlichen Ärger sorgten Busse, die im deutlich zu engen Kreisverkehr wenden mussten, teils in mehreren Zügen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen