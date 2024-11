Feuerwehr im Einsatz Baumarkt in Adenau steht in Flammen 26.11.2024, 13:20 Uhr

i Im Industriegebiet "Am Alten Wehr" in Adenau ist am Dienstagmorgen ein Baumarkt in Brand geraten. Werner Dreschers

Am Dienstagvormittag ist ein Baumarkt am Rande der Eifelstadt Adenau in Brand geraten. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Am Dienstag, 26. November, um 10.30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Adenau eine starke Rauchentwicklung am Gebäude eines Baumarktes im Industriegebiet "Am Alten Wehr" in Adenau gemeldet. Kurze Zeit später stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude, teilt die Polizei mit.

