Architektur im Kreis Ahrweiler
Bauherren zeigen ihre außergewöhnlichen Räumlichkeiten
Ein lichtdurchfluteter Raum im neuen Infrastrukturzentrum in Bad-Neuenahr, dessen Materialität und Proportionen sich an das dör
Ein lichtdurchfluteter Raum im neuen Infrastrukturzentrum in Bad-Neuenahr, dessen Materialität und Proportionen sich an das dörfliche Umfeld anpassen. Nur eins von 56 Bauwerken die es beim "Tag der Architektur" zu besichitigen gibt.
Dominik Ketz /, Büro für Architektur Kristina Kreyer

Bei Deutschlands größter Architekturshow gibt es Ende Juni im Kreis Ahrweiler interessante Gebäude zu besichtigen. Es gibt Einblicke in Privathäuser, Hotels und sogar ein architektonisch spannendes Minigolfhaus, das nicht nur zum Verweilen einlädt.

Lesezeit 2 Minuten
Das bundesweit größte Architekturfestival, der „Tag der Architektur“, öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Türen und präsentiert ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Eine Fachjury hat insgesamt 56 Gebäude ausgewählt, darunter auch Projekte in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig.

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Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

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