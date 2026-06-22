Bei Deutschlands größter Architekturshow gibt es Ende Juni im Kreis Ahrweiler interessante Gebäude zu besichtigen. Es gibt Einblicke in Privathäuser, Hotels und sogar ein architektonisch spannendes Minigolfhaus, das nicht nur zum Verweilen einlädt.
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Das bundesweit größte Architekturfestival, der „Tag der Architektur“, öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Türen und präsentiert ein breites Spektrum an unterschiedlichen Bauprojekten in Rheinland-Pfalz. Eine Fachjury hat insgesamt 56 Gebäude ausgewählt, darunter auch Projekte in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig.