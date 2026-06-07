Feierlicher Spatenstich Baufirma Wahl schafft in Remagen 60 neue Arbeitsplätze Judith Schumacher 07.06.2026, 14:00 Uhr

Ein neues Gebäude für weitere 60 Mitarbeiter baut die Baufirma Wahl in der Dornierstraße im Remagener Industriegebiet. Dafür wurde nun der erste Spatenstich gesetzt – zusammen mit illustren Gästen aus Politik und Wirtschaft.

Auf dem Betriebsgelände der regionalen Baufirma Wahl in der Dornierstraße im Remagener Industriegebiet entsteht ein neues, modernes Bürogebäude für 60 Arbeitsplätze. Die sollen zu den rund 350 im Bestand hinzukommen. Der Spatenstich dazu fand im Beisein der Familie Wahl mit den Geschäftsführern Florian und Tobias Wahl und den Eltern Daniela und Hans-Peter Wahl sowie zahlreicher Vertreter aus Wirtschaft und Politik statt.







Artikel teilen

Artikel teilen