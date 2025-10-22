Nach einem Bericht von Tierschützern steht der Leiter eines nordrhein-westfälischen Schweinzuchtbetriebs in der Kritik. Hinweise führen in den Ahrweiler Kreisverband des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Doch der Verband schweigt.
Nachdem Tierschützer kürzlich in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver erhebliche Missstände aufgezeigt hatten, steht der Ahrweiler Kreisverbandsgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau in der Kritik. Nach einer Mitteilung der Tierschützer soll er Betriebsleiter des Schweinezuchtbetriebs sein.