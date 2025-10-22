Nach Kritik an Geschäftsführer Bauernverband schweigt zu Ahrweiler Personalie 22.10.2025, 12:32 Uhr

i In einem nordrhein-westfälischen Schweinezuchtbetrieb wurden erhebliche Missstände festgestellt. Laut Tierschützern könnte es sich bei dem Leiter des Betriebs um den Geschäftsführer des Ahrweiler Kreisverbands des Bauern- und Winzerverbands handeln. Doch dieser schweigt sich zu den Vorwürfen aus. Aninova e.V.

Nachdem Tierschützer kürzlich in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver erhebliche Missstände aufgezeigt hatten, steht der Ahrweiler Kreisverbandsgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau in der Kritik. Nach einer Mitteilung der Tierschützer soll er Betriebsleiter des Schweinezuchtbetriebs sein.







