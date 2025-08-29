Die Landwirte im Kreis Ahrweiler schlagen Alarm. Dieses Mal sind die Übergangsfristen für neue Umweltschutzrichtlinien schuld, denn sie laufen aus. Und die Landwirte müssen nun über neue Bewirtschaftungen nachdenken. Und: Ihr Land verliert an Wert.

Landwirte sind dafür bekannt, eher konservativ zu denken. Das wundert nicht, sind doch in der Landwirtschaft eher langfristiges und wirtschaftliches Denken gefordert, um erfolgreich zu sein. Was aber passiert, wenn Bewahrung landwirtschaftlicher Traditionen und Bewahrung von Umwelt aufeinandertreffen, wie etwa im Brohltal. Die Verbandsgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt, beheimatet mit dem Bausenberg und dem Laacher See, aber auch mit zwei wichtigen Naturschutzgebieten. Konflikte und Wut scheinen vorprogrammiert. So auch bei einem Treffen von gut 35 Landwirten im Brohltal. Hier fühlt man sich angesichts neuer Umweltschutzrichtlinien alleingelassen.

Bewirtschaftung muss zukünftig anders erfolgen

Am 8. September 2021 trat die Neufassung der Pflanzenschutzverordnung in Kraft. Hiernach ist in Naturschutzgebieten und einigen weiteren geschützten Flächen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weitestgehend verboten. So dürfen neben dem bekannten Glyphosat auch keinerlei Herbizide oder bienengefährliche Insektizide mehr ausgebracht werden. Diese Regeln gelten auch im Grünland und in sogenannten FFH-Gebieten. Nicht nur im Brohltal liegen zahlreiche landwirtschaftliche Flächen innerhalb dieser geschützten Gebiete, was eine Umstellung der Bewirtschaftung mit sich bringt.

i Gut 35 Landwirte waren auf einen Hof in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Bausenberg gekommen, um auf die Folgen der neuen Pflanzenschutzverordnung aufmerksam zu machen. Martin Ingenhoven

Um dies abzufedern, sieht die Verordnung verschiedene Übergangsfristen vor, in denen betroffene Landwirte Ausnahmegenehmigungen oder verschiedene Arten von Ausgleichs- und Unterstützungsmitteln beantragen konnten. Philipp Forst ist im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel für das Thema Pflanzenschutz zuständig. Er erklärte: „Der Umbau der Bewirtschaftungsformen soll durch unterstützende Maßnahmen flankiert werden.“ Hierzu gehören etwa die Förderung mechanischer Bodenbearbeitungssysteme, gezielte Beratungsangebote oder ein Erschwernisausgleich beim Pflanzenschutz, so der Experte weiter.

i Philipp Forst, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, klärte über die geänderte Gesetzeslage und die Folgne für die Landwirte auf. Martin Ingenhoven

Zugleich beschrieb er aber auch die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. So seien in Zukunft etwa mehr Bodenbearbeitung und eine Umstrukturierung von Flächen notwendig. Mögliche Auswege seien etwa die Änderung von Fruchtfolgen oder der Anbau anderer Kulturen. „Fakt ist aber auch: Eine Änderung der Bewirtschaftung hat Folgen für die Artengesellschaften“, betonte Forst.

i Marco Weber, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, beklagt, dass viele Landwirte mit den Folgen der Vorordnungsnovelle alleingelassen würden. Martin Ingenhoven

Landwirte sprechen von „Enteignung“

Die anwesenden Landwirte, unter ihnen Marco Weber, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, kommentierten den Vortrag kritisch und brachten ihre Bedenken zum Ausdruck. Besonders eindrücklich tat dies Johannes Esch aus Wehr in einem Beispiel: „Stellen Sie sich vor, jemand hat Baugrund erworben, der nachträglich zu einem Naturschutzgebiet erklärt wird. Derjenige hat doch jetzt eine für ihn wertlose Fläche, da er nicht mehr bauen kann.“ Weiter betonte Esch: „Der Wertverlust der Flächen ist das eigentliche Problem, die Art der Bewirtschaftung werden wir als Landwirte schon hinbekommen.“ Ein Kollege von Esch brachte es noch drastischer auf den Punkt: „Hier sind Leute enteignet worden.“

Doch die Wut der Bauern rührt nicht nur vom Wertverlust ihrer Flächen her. Sebastian Schäfer, betroffener Landwirt im Naturschutzgebiet, rechnete vor, dass ihn die Anschaffung neuer Maschinen zur Bewirtschaftung der Flächen in den fraglichen Gebieten bereits 90.000 Euro gekostet habe.

i Politische Unterstützung erhielten die Landwirte von der CDU-Landtagsabgeordneten Petra Schneider (links) und von dem CDU-Landtagsabgeordneten Horst Gies (rechts). Martin Ingenhoven

Marco Weber zeigte Verständnis für den Ärger und sieht einen Teil der Verantwortlichkeit hierfür beim DLR: „Wir kritisieren, dass in den vier Jahren der Übergangszeit viel zu wenig gemacht wurde. Es ist viel zu wenig passiert, um die betroffenen Landwirte zu informieren und auf dem Laufenden zu halten.“ Und der CDU-Landtagsabgeordnete Horst Gies betonte: „Wir müssen es jetzt hinbekommen, dass neue Sondergenehmigungen ausgestellt werden.“