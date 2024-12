Landwirte kämpfen weiter Bauern im Ahrkreis werden laut und bleiben unzufrieden 27.12.2024, 05:00 Uhr

i Mit ihren Treckern bringen Bauern im Kreis Ahrweiler, wie hier an der Auffahrt zur A61, Anfang des Jahres 2024 ihren Protest auf die Straße. Hans-Jürgen Vollrath

Es war ein von Demonstrationen der Bauern geprägter Jahresanfang 2024. Auch im Kreis Ahrweiler gingen sie auf die Straße. Ein Jahr danach sind sie weiterhin in Alarmstimmung.

Die Bauern waren zu Jahresbeginn 2024 unzufrieden, und sie sind es immer noch. Trotzdem wird es nach Einschätzung von Knut Schubert, Geschäftsführer des Kreisbauern- und Winzerverbandes, zum Jahresanfang 2025 wohl kaum Proteste in großem Stil geben, zumal auch nicht feststeht, was die Bundestagswahl am 23.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen