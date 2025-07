In Sinzig sind kürzlich 200 Kilogramm grüne Walnüsse geklaut worden. 2024 wurden große Mengen Trauben gestohlen. Wie sieht es dieses Jahr mit weiteren Obstdiebstählen im Kreis aus? Und was tun die Landwirte und Winzer dagegen?

Kürzlich ist es im Mündungsbereich der Ahr an der städtischen Waldnussbaum-Allee zum Diebstahl von rund 200 Kilogramm grüner Walnüsse im größeren Stil gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Immer wieder kommt es zu ähnlich gelagerten Diebstählen in der Region, betroffen sind meist Obstbauern. Wie sieht es bei den Landwirten und Winzern und den Streuobstwiesen im Kreis Ahrweiler aus? Die RZ hörte sich bei Franz-Josef Schäfer, Vorsitzender des Kreisbauern- und Winzerverbands, Weinbaupräsident Hubert Pauly und der Naturschutzgemeinschaft Vinxtbachtal um.

2024 war ein Weingut von Traubenklau betroffen

Wie Franz-Josef Schäfer berichtet, ist ihm in diesem Jahr kein Fall zu Ohren gekommen, wo Obst oder Gemüse in größeren Mengen entwendet wurden. „Wir selbst produzieren Erdbeeren in 48 Tunneln. Es kommt schon mal vor, dass im vorderen Bereich der Tunnel weniger Früchte hängen als ursprünglich vorhanden, wenn diese an einer gut frequentierten Straße liegen. Aber ansonsten ist mir von den Kollegen nichts bekannt“, so der Kreisbauern-Vorsitzende.

„Im Fachjargon heißt das Erntevandalismus.“

Christoph Vanberg, Pomologe aus Bad Breisig

Auch Hubert Pauly hat aktuell keinerlei Meldungen in dieser Hinsicht von den Winzern erhalten. „Im vergangenen Jahr wurde allerdings dem Weingut Sonnenberg über Nacht ein ganzer Weinberg abgelesen. Auch hatten wir es verstärkt mit Blätterklau zu tun, was aktuell nicht so der Fall ist“, so Pauly. Dabei wurden dann auch ganze Triebe beschädigt, die dafür sorgen, dass sich die Rebe weiter entwickeln kann. „So etwas ist sehr ärgerlich, weil schlicht unnötig. Wenn Einzelne Weinblätter haben möchten, können sie sich ganz einfach an den jeweiligen Winzer wenden, der ihnen dann erklärt, in welchen Lagen sie welche abpflücken dürfen“, erklärt der Weinbaupräsident.

i Weinblätter wecken immer wieder gern die Begehrlichkeiten von Feinschmeckern. Judith Schumacher

Er selbst pflege an der Ahrweiler Adenbachhut einige Reben. Mindestens einmal im Jahr komme es vor, dass ein Stock entwendet und die Rebe abgedreht werde. Schlimm findet Hubert Pauly, wenn Diebe so roh vorgehen, dass ganze Äste von Bäumen abgerissen würden, wie es etwa bei Olivenbäumen im Süden Europas regelmäßig vorkomme.

„Einige Streuobstwiesen-Besitzer, die sich wegen Diebstahl geschädigt sahen, haben ihre Wiesen mit Videoüberwachung ausgestattet.“

Pomologe Christoph Vanberg

„Im Fachjargon heißt das Erntevandalismus“, erklärt Christoph Vanberg. Der Pomologe aus Bad Breisig ist selbstständiger Obstbaumpfleger und ehrenamtlich für den Verein Naturschutzgemeinschaft Vinxtbachtal tätig, die sich auch um die Pflege mehrerer Streuobstwiesen kümmert. „Es kommt vor, dass Kinder, aber auch Erwachsene Äste zu sich herunterziehen. Das geschieht oft unbedarft. Ist der Ast aber gebrochen, wird der Baum nachhaltig geschädigt“, gibt der Experte zu bedenken.

Allerdings sei ihm hier im Kreis Ahrweiler kein nennenswerter Obstklau bekannt. Eher in der Aachener Region, wo Diebe auch schon mal mit einem Sprinter vorfahren. Es seien aber im Vinxtbachtal viele Obstwiesen in Beobachtung. „Einige Streuobstwiesen-Besitzer, die sich wegen Diebstahl geschädigt sahen, haben ihre Wiesen mit Videoüberwachung ausgestattet und entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Wer lesen kann, ist also gewarnt. Das scheint zu funktionieren“, so Vanberg.

Im Falle eines Diebstahls drohen Geld- oder Freiheitsstrafen

Das Stehlen von Obst, Nüssen und Ähnlichem in größerer Menge ist kein Kavaliersdelikt. Der Begriff „Mundraub“ ist in Deutschland seit 1975 abgeschafft. Das bedeutet, dass das einfache Pflücken von Früchten ohne Erlaubnis als Diebstahl gilt. Und im Falle eines Diebstahls drohen Geld- oder Freiheitsstrafen, wobei die genaue Strafe von den Umständen des Einzelfalls abhängt.

i Der Streuobstlehrpfad bei Waldorf wird von der Naturschutzgemeinschaft Vinxtbachtal gepflegt. Seltene Sorten wie der Rheinische Krummstil gedeihen hier. Judith Schumacher

Laut Bundesnaturschutzgesetz gilt für das Pflücken von wildem Obst die „Handstraußregelung“: Jeder darf demnach Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter, wild lebende Blumen, Farne, Moose sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen. Für Blumen und Kräuter bedeutet die Handstraußregelung: So viel mitnehmen, wie zwischen Daumen und Zeigefinger passt.