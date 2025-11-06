Start schon im kommenden Jahr Baubeginn für neue Grundschule in Neuenahr rückt näher Jochen Tarrach 06.11.2025, 12:00 Uhr

i So soll sie aussehen, die neue Grundschule in Bad Neuenahr. Zwei miteinander verbundene Baukörper werden im Süden des Schulgeländes neu entstehen. Jochen Tarrach. Architekturbüro Behnisch Architekten Weimar

Die Planung für den Neubau der Grundschule in Bad Neuenahr war eine schwere Geburt. Nun sieht es so aus, als müsste nur noch der Stadtrat zustimmen und die Bauarbeiten könnten schon im Sommer 2026 beginnen.

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Dieser Spruch könnte für die Planungen zur neuen Grundschule in Bad Neuenahr geschaffen sein. Nach langer Diskussion über Sanierung oder Neubau der inzwischen bei der Flut schwer beschädigten Schule wurde das weitere Verfahren für einen Neubau endgültig auf den Weg gebracht.







