Auch Lösung für Pfadfinder? Baubeginn der Kita in Ringen steht noch dieses Jahr an Thomas Weber 08.09.2026, 05:00 Uhr

i Das Rathaus der Gemeinde Grafschaft in Ringen Horst Bach

Es geht voran mit der neuen Kita in Grafschaft-Ringen. Wie die Gemeindeverwaltung jetzt mitgeteilt hat, soll der Baubeginn noch in diesem Jahr erfolgen. Und auch für die Pfadfinder gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Die Vorbereitungen für die neue Kindertagesstätte in Ringen haben fast ein Jahrzehnt in Anspruch genommen. Nun sagt die Verwaltung der Gemeinde Grafschaft, dass der Bau noch in diesem Jahr starten soll. „Die verwaltungsseitigen Vorbereitungen für den Baubeginn der Kita laufen, insbesondere die Fertigstellung notwendiger Ausschreibungsunterlagen für Rohbau und Gerüstbau.







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