Neubauten in Sinzig Bauausschuss plant flutsichere Bauweisen für Grünen Weg Judith Schumacher 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Der Bauausschuss hat einen Vorschlag erarbeitet: Der Stadtrat soll über die Bauweisen nach der Flutkatastrophe im Grünen Weg entscheiden. Judith Schumacher

Der Sinziger Bauausschuss will neue Vorgaben für flutgefährdete Areale und setzt auf flutsichere Bauweisen. Konkret geht es um die Pläne für den Grünen Weg. Über die Vorgaben entscheiden soll final der Stadtrat am 22. Oktober.

Wie darf nach der Flutkatastrophe, die im Juli 2021 das Ahrtal verwüstet hat, gebaut werden? Zumindest für einen Teil der Stadt Sinzig, die massive Schäden erlitt und unter anderem zwölf Tote im Lebenshilfehaus zu beklagen hatte, erarbeitete der Bauausschuss der Stadt jetzt einen Vorschlag für den Stadtrat, der am Donnerstag, 22.







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