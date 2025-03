Am Donnerstagnachmittag ist es in Sinzig und dem Gewerbegebiet bis zur Goldenen Meile zu einem Stromausfall gekommen. Westnetz reagierte – und konnte viele Bereiche schnell wieder anschließen. Doch ein Problem besteht noch.

Zu einem großflächigen Stromausfall im Bereich der Stadt Sinzig und dem Gewerbegebiet bis zur ehemaligen VEBA-Fabrik an der Goldenen Meile ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr gekommen. Grund war laut einer Sprecherin von Westnetz die Beschädigung einer 20-KV-Leitung in Folge von Bauarbeiten in der Vogelsangstraße. Insgesamt waren 14 Stationen im Stromnetz der Umgebung betroffen. Die Mitarbeiter von Westnetz fuhren unmittelbar zur Schadensstelle, um sukzessive Bereiche wieder zu reaktivieren.

Binnen knapp einer Stunde war der Strom wieder verfügbar bis auf eine Station, die die Firma Deutsche Steinzeug und Umgebung im Gewerbegebiet versorgt. Die Arbeiten dauerten bis Redaktionsschluss am Donnerstagabend noch an. In den nächsten Tagen werden laut Westnetz Reparaturarbeiten stattfinden, um das beschädigte Teilstück auszutauschen und so den Schaden zu beheben. Hiervon würden die Einwohner jedoch nicht beeinträchtigt.